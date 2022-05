Coach certifiée, Maitre Praticien et formateur PNL, en cours de formation de thérapeute humaniste en PNL (3ème année), Nathalie WEINRYB, ancienne chef d'entreprise, aujourd'hui consultante en communication et coach de vie sur Sèvres, conçoit et anime des formations en entreprises.

Son letimotiv : chaque individu a le choix de devenir l'entrepreneur heureux et efficace de sa vie professionnelle et personnelle.

www.parmecoaching.com - http://www.facebook.com/nathalie.weinryb.5





Mes compétences :

Coach en communication

Consultante en communication

Attachée de presse

Coaching de vie