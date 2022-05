Férid DAOUDI

Fort d'une expérience de 18 années dans le domaine de l'éducation spécialisée et après un diplôme Universitaire, je suis actuellement Directeur d'une Maison d'Accueil Spécialisée.

J'ai construit et peaufiné mon projet professionnel qui se situe à la frontière de quatre axes différents:

1. La Gestion de Projets et conduite du changement

2. La dynamique de groupe

3. L'accompagnement des ressources humaines par le développement des compétences de mes collaborateurs.

4. La démarche Qualité

Ces domaines d'activités développés durant mon parcours professionnel.

m'amènent ce jour à m'orienter vers d'autres missions.

Volontaire, dynamique, motivé et responsable, je souhaite continuer à m' investir avec plus de responsabilités au service de futurs collaborateurs et usagers dans le partage de valeurs communes.