Feten ALLAGUI

Actuellement en deuxième année Master professionnel "management intégré qualité sécurité et environnement" à l'ISG et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en chimie industrielle (INSAT) je suis à la recherche d'emploi.

Au cours de mes études universitaires, j’ai eu l’occasion de bénéficier d’un cursus fondé sur de solides bases théoriques dans les domaines de la chimie organique et minérale, de la catalyse, des méthodes d’analyses ( CPG,HPLC...) , du traitement des eaux et de l’instrumentation ( calcul d’incertitude , validation ..)

j’ai pu contribuer à des différentes formations supplémentaires (la norme ISO/CEI 17025, métrologie chimique…)

Soyez le bienvenu dans mon profil :)))



Mes compétences :

Chimie pharmaceutique

HPLC

Chimie analytique

Spectrophotométrie

CPG

Traitement des eaux

MATLAB

Management

Optimisation des process

Microsoft Office