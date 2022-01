Fidelis Nomenjanahary RAZAFINDRAKOTO

- Ingénieur BSS (GSM et CDMA)

- Ingénieur commercial grand compte entreprise en infrastructure Radio et Transmission

- Étude de collocation des équipements sur pylône

- Déploiement,intégration,swap, opération et maintenance des équipements BSS

- Optimisation du réseau CDMA

- Ingénieur de support techniques

- Formateur de produits

- Team leader

- Bonne connaissance en gestion de projet

- Bonnes connaissances et construction des sites ( Génies civils, montages des pilonnes,...)

- Multi-vendeur expériences (Huawei et ZTE)

- Parlant l'Anglais et le Français



Mes compétences :

Installation

Chef de projet junior

GSM

Mise en service

BSS (Business Support Systems)

Turbo Pascal

PNMS

Microsoft Project

Microsoft Office

Matlab

Macromedia Dreamweaver

Linux

HTML

EVDO

CDMA 2000

C++

Bug Tracking System

Base Station Controller