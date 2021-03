Flavie FLAVIE MARCHAIS

Bonjour, je suis actuellement en CDD et à la recherche d'un emploi avec des missions stables.

Je serai disponible en janvier 2021 pour un poste à temps complet ou à 80% minimum.

Ce qui me fait vibrer: trouver la perle rare, la satisfaction client, l'autonomie, les ressources internes et les challenges.



Mon dernier poste:

J'intervenais en support en matière de recrutement CDD/CDI aux 15 agences Synergie des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Amenée à recruter tous types de profils (techniciens, agents de maîtrise et cadres) dans l'industrie, le bâtiment et le tertiaire, mon rôle était de dénicher les talents qui rejoindrons demain les équipes de nos clients.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Communication externe

Conseil RH

Conseil aux entreprises

Commercial RH

Communication interne

Recrutement par approche directe

Recrutement cadres