Fleur LEGRÉ

Bonjour,

vous qui cherchez à me connaître, sachez que vous avez devant vous une personne rigoureuse et travailleuse, qui aime relevez les défis. Curieuse de nature, j'aime les innovations et les nouveaux enjeux. Dans ce métier, il souvent question de communication, et moi j'accorde de l'importance au relationnel, au contact humain et au dialogue. J'aime m'investir, me sentir utile, travailler sur de nouveaux projets. Mon enthousiasme et ma bonne humeur ne sont les moindres de mes qualités.

Et même si ce n'est pas moi, je vous souhaite de trouver l'employé(e) correspondant à vos attentes.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Microsoft Word

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Veille sociale

Veille juridique