Pierre Emmanuel BORNE

De formation spécialisée en droit social j’ai su mettre à profit mon enthousiasme et mes compétences pour prendre progressivement des responsabilités et devenir Directeur des Ressources Humaines dans le secteur industriel.



En 2009, j'ai rejoint un Executive MBA avec l'université de Birmingham. J'ai ainsi pu améliorer mes compétences organisationnelles et analytiques par cette formation à haute valeur ajoutée et tournée vers l’international.



Je suis désormais sur un poste de RRH au sein d'un grand groupe français de banque/assurance.



Mobile à l'international et goûtant particulièrement les défis, je dispose de plusieurs années d'expérience dans la direction d'équipe, d'une très grande capacité d'adaptation et d'excellentes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Formation

Droit social

Direction des ressources humaines