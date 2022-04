Clotilde NUNES

CAMAS est un groupe français créé en 2001 pour répondre aux demandes des aéroports en matière de formations professionnelles. Depuis plus de 15 ans, le groupe met tout en œuvre pour proposer des formations de qualité, réalisées par des professionnels en activité.



CAMAS, c'est aussi une implantation réellement nationale : Roissy Charles de Gaulle, Orly, Marseille, Nice, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte. De plus, Camas est également implanté dans des pays à fort développement et notamment aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, à Malte, au Maroc, à Maurice, en Suisse et en Turquie.



Créé en 2001, CAMAS (Centre d'Apprentissage des Métiers de l'Assistance au Sol) a une activité qui est historiquement liée au transport aérien. Nous formons depuis toujours aux métiers de l’accueil dans les transports, de la sûreté aéroportuaire, de la piste, du nettoyage, du fret et de la sécurité, en partenariat avec des entreprises présentes sur Roissy Charles de Gaulle, Orly, Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lille, Marseille, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Nous sommes également présents en Bolivie, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Chine, à Malte, au Maroc, à Maurice, en Suisse et en Turquie. Certaines de ces formations en lien avec l’aéroportuaire sont également adaptées à d'autres secteurs : logistique, conduite d’engin de manutention (CACES®), entreposage et messagerie, nettoyage (etc.).



Conscients des enjeux de la formation pour les entreprises, les jeunes ou les salariés, nous avons su diversifier notre offre de formation : langues étrangères, management, gestes et postures, sauveteur secouriste du travail, communication, aptitudes professionnelles, image de soi, modules de sûreté aéroportuaire, matières dangereuses, et encore bien d'autres offres qui composent notre catalogue. Nous vous invitons donc à prendre contact avec l'un de nos conseillers afin d’étudier ensemble le projet de formation qui vous intéresse.



24 centres de formation

30 000 stagiaires formés chaque année

2 700 personnes recrutées chaque année

300 formateurs spécialisés

Certifié IATA, OACI, DGAC, SGS, et OACI TrainAir Plus Full Member

Présent dans le Top Performance Mondial ATS IATA depuis 2012

Une plateforme e-learning pour former aux marchandises dangereuses (IATA) et à la sûreté

Une plateforme visio-learning

Un réseau international de partenaires : Burkina Faso, Chine, Congo, Côte d’Ivoire, Émirats Arabes Unis, Espagne, Géorgie, Guinée, Guyane, Irlande, Koweït, Mali, Maroc, Maurice, Portugal, Russie, Sultanat d’Oman, Tunisie, et Turquie.



Mes compétences :

Développement commercial

Solution de recrutement

Force de proposition

Réactivité

Pro active