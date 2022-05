Martin CHLOE

Responsable Administrative, RH et suivi de projets, je me porte garante de la bonne gestion de l’entreprise. En synergie avec la direction, je participe aux orientations stratégiques pour accompagner le développement de l’activité de l’entreprise, optimiser les process internes et l'accroissement des compétences.



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Accompagnement au changement

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Evènementiel et Partenariats

Administration de bases de données

Management opérationnel