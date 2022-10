Floran PATIENCE

Passionné par les arts graphiques et les nouvelles technologies, j’ai développé mes compétences en matière de graphisme, d’édition, et de publicité au cours d'un bts de communication visuelle. Ces études m’ont apporté une vrai sensibilité graphique, une plus ample créativité, et de la rigueur.



Graphiste freelance depuis 2011, j'ai l'habitude d'accompagner mes clients dans leurs démarches de communication, de la prise de brief à la réalisation. C'est à travers certains projets que j'ai pris conscience de l’enjeu qu’était la communication sur internet pour les entreprises. Cela m’a poussé à me former, dans un premier temps, grâce aux innombrables ressources d’internet et à l’excellent siteArray aux langages standards du web (xHTML, HTML5, CSS2/3) et aux CMS les plus répandus.



Afin de professionnaliser mes acquis, j’ai intégré la formation Webmaster (reconnue par l'état et diplômante) de M.Alcantara au lycée Saliege. Cela m’a ouvert l’esprit sur les métiers de webmaster. Conduite de projet, référencement, marketing web, droit de l’internet, webdesign, développement sont autant de notions que j’ai approfondi durant ma formation.



POUR QUI JE TRAVAILLE ?



Je suis à disposition des particuliers, du service communication des entreprises, ou encore des agences de communication. N'hésitez pas à me contacter !



POURQUOI TRAVAILLER AVEC MOI ?



Mes atouts majeurs sont mon large domaine de compétences, ma force de proposition, mon excellent relationnel. De même vous pouvez compter sur ma rigueur, ma réactivité, mon sens du commerce.





Mes compétences :

Cascading Style Sheets

JQuery

XHTML

UX design

Search Engine Optimisation

MySQL

JavaScript

HTML5

Audit

Adobe Photoshop