Morgane CHANAUD

Professionnelle expérimentée de la vente et de la communication, mon atout aujourd'hui est ma capacité accrue à partager mon savoir-faire et transmettre mon expertise en tant que Responsable d'agence, Business Manager ou autre fonction d'encadrement commercial.



Adaptable à tout secteur d'activité, je vous propose une collaboration basée sur l'échange et l'apport mutuel de compétences pour encadrer, impulser et développer votre équipe commerciale.



Mon profil vous intéresse ? N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Communication

Formation

Prospection commerciale

Vente

Business development

Communication écrite

Management commercial