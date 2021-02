Florence AVENIER

Mon évolution au sein d'une PME, filiale d'un groupe international, m'a permis d'acquérir de multiples compétences.

Véritable support commercial, mon action auprès des clients et prospects porte sur l'ensemble des process : offres et relances, traitement des commandes, gestion des livraisons, facturation, suivi des litiges, etc...

J’apporte aussi un rôle d’assistante pluri-disciplinaire : élaboration des commandes achats, suivi des délais, réception et contrôle des factures, contrôle des stocks. Co-gestion avec un cabinet externe de la partie administrative et comptable de la société, essentiellement sur le règlement des factures fournisseurs, l'enregistrement et la remise en banque des règlements clients.

Ces multiples activités m'ont permis une approche globale sur la vie d'une société, chaque étape étant un maillon essentiel et la connaissance de ces derniers offre une meilleure visibilité sur les possibles anticipations ou améliorations de nos actions individuelles.



Mes compétences :

Autonomie

Conscience professionnelle

Motivation

Polyvalence

Réactivité

Rigueur

