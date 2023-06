Florence BERNARD

En 2016, l’ANI vous a obligé à mettre en place une mutuelle d’entreprise pour vos salariés.

Après 2 ans, le bilan est nécessaire

Mon rôle est de vous aider à hiérarchiser vos priorités ainsi que les besoins de vos salariés afin d’optimiser votre protection sociale.

Je représente La Mutuelle Générale sur vos départements.

Société de personnes à but non lucratif, nous plaçons l’humain au cœur de nos préoccupations comme le témoignent nos clients historiques La Poste ou ORANGE depuis 1945 et plus récemment Eiffage, Castorama ou Ax-Bio-Océan pour n’en citer que quelques-uns.

Contactez-moi dans un premier temps par mail afin de trouver une disponibilité à votre convenance.



Secteurs concernés : 81, 47, 32 et 65



