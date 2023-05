Florence BILLOD BRAU

Présidente de la société PATRIMOINE SA (reprise en 1999 de la société de famille).

Société ayant pour activité le conseil et accompagnement depuis trois générations de ses clients dans tous les domaine du patrimoine.

et

Secrétaire Général de la Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers (CNCIF) depuis 2006. Association agréée par l'AMF pour l'enregistrement des professionnels ayant opté pour le statut CIF.

et

Présidente de la Chambre Nationale des Intermédiaires en Opérations de Banque (CNCIOB) depuis 2012.