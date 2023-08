Florence BILLON-MEFFRE

Pharmacienne de formation, je viens de mettre un terme à 20 années d'activité en officine afin d'explorer d'autres chemins plus en conformité avec mes convictions actuelles, mes désirs et compétences.

En cours de reconversion, je compte m'installer comme naturopathe très prochainement.



Je m'intéresse depuis toujours à l'écriture et viens de publier un premier livre, témoignage basé sur mon vécu avec la SEP.

"Ce qui (n') est (pas toujours) rose... en plaques"



L'écriture du second roman est bien évidemment en cours...

A suivre!





Mes compétences :

Ecriture

Capacités oratoires