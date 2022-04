Florence BROTONS

Je suis ​spécialisée dans la gestion des parcs automobiles d'entreprises.



Diplômée d'une école de commerce (ISEG Toulouse) puis d'un Mastère spécialisé en marketing des Entreprises de services (EM LYON), j'apporte mon enthousiasme et mon expertise métier dans les projets de de réflexion stratégique, d'évolution commerciale et d'optimisation des couts.



Comment faire évoluer les services, comment vendre plus et mieux ?



J'ai développé ces compétences dans le secteur des services automobiles (gestion de parcs d'entreprise) ainsi qu'auprès de clients issus de différents milieux comme le BTP, la formation ou la restauration à domicile...

J'accompagne chaque étape du changement par une véritable d’écoute, une analyse ​approfondie, des recommandations réalistes et du marketing opérationnel, afin d'améliorer la pertinence des offres de l'entreprise et son savoir faire commercial.



Mes compétences :

Travailler en equipe

Elaborer une stratégie commerciale

Gestion de projets

Relation clients B to B

Marketing