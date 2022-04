Christophe BOUGOUIN

PLUS DE 20 ANS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET MARKETING EN MARQUE PREMIUM PUERICULTURE ET JOUET ........



MISSIONS :

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL FRANCE /EXPORT, CREATION ADN DE MARQUE, STRATEGIE PRODUIT ET SERVICE CLIENT



CULTURE D’ENTREPRISE :

DE LA TPE A LA HOLDING, DE L’ACTIONNARIAT FAMILIAL AU FONDS D’INVESTISSEMENT sous LBO mais aussi MISSION DE CONSULTANT



PUERICULTURE : 15 ANS DE DIRECTION OPERATIONNELLE COMMERCIALE ET MARKETING



JOUET : 7 ANS DE VENTE ET TRADE MARKETING



Mes compétences :

Relationnel

Marketing opérationnel

Direction générale

Management

Développement commercial

Développement produit