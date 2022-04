Pilotage des entrées et sorties du personnel

Suivi et mise en place des Formations et du DIF

Participation aux relations avec les IRP

Participation à la gestion des Charges Sociales

Recrutement par annonce et approche directe

Gestion de divers projets RH

Gestion de la mobilité

Paye

Participation à l’élaboration d’un cahier de charges sur l’outil de gestion des entretiens annuels

Gestion des absences