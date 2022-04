Florence BRUNET

En poste actuellement



Généraliste de la fonction RH, compétences spécifiques en :



- Conduite de projets transversaux en RH et communication interne y compris à l'international

- Management de la formation

- Gestion des compétences et de la mobilité France et Internationale

- Gestion des carrières et des talents, programme de détection et de suivi des potentiels

- Déploiement et gestion de process et systèmes de rémunération

- Conseil RH auprès du management

- Gestion de la mobilité internationale (expatriés , VIE...)



et ce, successivement:



1/ dans un grand groupe international de la chimie, dans un contexte d'harmonisation des pratiques et des outils RH au niveau européen.



2/ dans un grand groupe international bancaire, dans un contexte de fort développement international



Allemand courant, Anglais professionnel.



20 ans d'expérience, dont 10 en audit d'organisation, missions sur différents sites commerciaux ou de production en Europe.



Mes compétences :

Audit

Change Management

Communication

Communication interne

Coordination

Formation

Gestion des carrières

International

Management

Mobilité

Mobilité internationale

Organisation

Projets RH

Ressources humaines

RH international