Ingénieur diplômée en génie biomédical, je suis à la recherche d'un poste en qualité et affaires réglementaires. J'ai une préférence pour travailler dans le domaine de l'orthopédie.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations me concernant. A bientôt !



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Biomécanique

Biomédical

cee

Dispositifs médicaux

Dossier technique

Génie biomédical

ISO 13485

ISO 14971

Orthopédie

Qualité

Technique