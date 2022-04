Florence CABARET

Je suis à la recherche d'un emploi depuis Décembre 2011. Malgré la conjoncture qui soit présente, je ne baisse jamais les bras et je vais de l'avant tous en me déplaçant à vélo, en train et en bus. Je contacte les employeurs par téléphone , ainsi je dépose ma candidature sur les sites qui proposes des offres d'emplois (Pôle Emploi, adecco, manpower...).

Je suis polie et respectueuse. Courageuse, déterminée, ponctuelle.



Mes compétences :

Utilisation d'un transpalette manuel

Réception des marchandises

Rotation des produits frais

Mise en rayon et "facing"

Encaissement

Conseils et oriantation auprès des Clients