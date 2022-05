Martine CABARET

Dirigeante d'un cabinet en évolution professionnelle en IDF, coaching, bilans de compétences, accompagnement VAE, outplacement. Je réalise également des missions de prestations RH , notamment en matière de recrutement et de formation.



Je dispose de plus de vingt années d'expérience des Ressources Humaines en entreprise ( transport, logistique, services, industries) et en cabinet conseil (approche directe , recrutement).



Après des débuts professionnels en tant que spécialiste emploi / recrutement en grand groupe, j'ai développé d'autres compétences en exerçant sur des fonctions de généraliste RH en PME et dans le conseil en cabinet RH.



Approche opérationnelle,gestion, pilotage,management des divers aspects ( administration du personnel et contentieux, supervision paie, relations sociales, développement du personnel, recrutement et formation). Conseil et expertise aux managers. Veille juridique et sociale.



Universitaire RH. Consultante en évolution professionnelle certifiée - Anglais opérationnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Conseil

Transport

Accompagnement

Coaching

Formation

Management

Logistique