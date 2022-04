Blandine CABARET

Forte d’une première expérience professionnelle réussie dans le domaine de la physico-chimie des matériaux polymères, je suis aujourd’hui à la recherche de nouvelles opportunités. Au sein d’une entreprise spécialisée dans la technologie des polymères pour la récupération assistée du pétrole j’étais en charge de projets d’études alliant la formulation et la caractérisation rhéologique de gels dans le but d'élargir leurs champs d'application (température, pression, salinité). Je cherche maintenant à mettre au service d’un nouveau groupe de travail (du secteur de la pétrochimie ou autre) les connaissances et compétences acquises durant cette expérience mais aussi celles développées au cours de mon cursus universitaire et de mes stages.



