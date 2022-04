Florence CAGNET

Educateur sportif depuis 13 ans et professeur de Yoga depuis 8ans, je recherche à développer le bien-être dans le Val d'Oise, et les villes limitrophes aussi dans les départements du 92 ou 78.

J'ai ouvert deux cours de Yoga sur la ville de St Leu la Foret

- Lundi de 10h30 à 12h Yoga et Relaxation

- Lundi de 17h à 18h YOGA ENFANT à partir de 5ans, le Lundi soir à 17h.



Je suis également titulaire du CAP d'esthéticienne. Pour début 2013, je compte exercer ce métier à domicile sur rendez-vous.

Ayant différentes "cordes à mon arc" professionnel, je souhaite travailler le mardi et le vendredi pour mon propre compte ou celui d'un institut de beauté qui rechercherait un petit contrat de 15h à 16h hebdomadaire.

Le Lundi et le Jeudi sont réservés à mes cours collectifs de Remise en Forme, Pilates et de Yoga.

Mon objectif professionnel est de développer le bien-être autour de moi !

COACH BIEN ETRE est à devenir....



Mes compétences :

Enthousiasme

Rigueur