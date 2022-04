Florence CALERO

Directrice des Projets chez un éditeur intégrateur de solutions de travail collaboratif pendant 10 ans, j'ai accompagné les entreprises sur des projets e-collaboration dans un contexte géographique et économique de plus en plus complexe.



Ma mission à l'ENE consiste à vous accompagner dans la mise en œuvre de projets de travail collaboratif qui mettent en jeu des entités différentes et ou sites distants autour d'un objectif commun (co-conception, co-production, co-développement). Ce projet s'appuie sur une plate-forme constituée d'un ensemble de services, logiciels, matériels, infrastructure (Opération Régionale pour l'Entreprise Etendue) et d'une équipe dédiée à la mise en œuvre de vos projets.



Mes compétences :

Conception

Impression 3D

Management

Management projet

Mobilité

PLM

PME

PMI

Production

Prototypage

Simulation

Stratégie

Système d'informations

travail collaboratif