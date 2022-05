Tony CALERO

Ancien militaire dans la marine nationale depuis 1997.

Je suis actuellement en reconversion professionnelle, je prépare un CAP de Boucher en formation continue.

J'effectue mes stages dans une boucherie traditionnelle a six fours les plages, la boucherie DEROCHE.

Mon projet est d'obtenir le CAP de préparateur en viandes carnées pour ensuite postuler dans une entreprise ou je pourrai mettre mes compétences en avant et obtenir plus d'expérience dans ce noble métier.

Je recherche donc une entreprise susceptible de m'employer à partir de juin 2016 en tant qu'ouvrier boucher .



Contact: tonycalero83@gmail.com



Mes compétences :

Respect des engagements

Pédagogie

Physique

Sens du contact

Respect des délais