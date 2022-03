Florence CALVET

Suite à l'obtention d'un DUT en Information communication et documentation d'entreprise à l'Université Paul Sabatier Toulouse III, j'ai approfondi mes connaissances culturelles par un DEUG d'histoire.



J'ai diversifié mes aptitudes par un premier emploi au sein de la société Akerys en tant qu'assistant comptable qui m'a permis de m'affirmer et de prouver mes capacités d'adaptations dans une activité bien différente de mon cursus universitaire.



J'ai ensuite mis en pratique et développé mes connaissances en tant que technicien documentaliste chez Ekis dans le domaine de l'aérospatiale.



J'ai pu renforcer mon expérience chez Alt92 pour Thales Alenia Space dans le domaine du spatial où je développe mes aptitudes dans la gestion du centre d'information documentaire (Emprunts, désherbage,enregistrement des rapports de stage, recherche d'articles, de normes, bulletinage)



Dans le même temps, j'aide mon conjoint, artisan de profession, en créant une partie de ses devis, de ses factures et de ses clients via le logiciel EBP Gestion Classic.



CONNAISSANCES INFORMATIQUES :

Excel, Word, Photoshop, Access, Publisher, Power Point, Internet, Cindoc, Pascal (base de données en sciences exactes et médicales), Eaudoc (base de données concernant l’eau et l’environnement), Delphes (banque de données sur la presse économique), XML, 3IT, GERICO, Control Open, Dreamweaver, Micrografix Designer, WAND, KENTIKA, EBP Gestion Classic.



LANGUES :



Anglais : Compréhension et rédaction correcte

Espagnol : Aisance à l’écrit et en lecture

Polonais : Bonnes bases.



AUTRE :



Reconnue RQTH



Mes compétences :

Linkedin

Documentation technique

Documentaliste

Assistant

Secrétaire