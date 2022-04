Florence CANNAUD

Enthousiaste, curieuse, méthodique, un brin exigeante !

Tout est possible...



Parcours :

Près de 25 ans d'expériences dans l'industrie, dans les domaines du commerce, promotion des ventes, marketing et communication.

Secteur B to B principalement.

Voici mes offres de services en marketing/communication auprès des entreprises plus particulièrement les PME et PMI

Marketing :

- Dossier produits

- Mise sur le marché de nouveaux produits

- Etude de marché

- Gestion de gamme

Communication :

- Plan de communication

- Evènementiel (salon, séminaires, réunions clients, force de vente...)

- Plaquettes commerciale

- Catalogues (structuration et suivi de fabrication)



Mes compétences :

Animation

BtoB

Chef de produit

Communication

Conduite de projets

Décoration

Distribution

ECLAIRAGE

Electricité

Fidélisation

Fidelisation clients

Marketing

Marketing b to b

Réseau de distribution

Textile