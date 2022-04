Florence CANTRELLE

Nourries par un double profil sciences humaines - développement local, mes expériences professionnelles m'ont permis de développer les compétences suivantes :

- conduite d'enquêtes qualitatives et quantitatives, de la stricte enquête statistique au diagnostic territorial, de la conception à l'analyse avec propositions d'actions ;

- conduite de projets de développement local et de développement durable, dans des domaines variés : tourisme, enfance-jeunesse, habitat, insertion par le travail, développement économique, ... de la définition à la mise en oeuvre en passant par la recherche de partenaires, de financement, et par l'évaluation ;

- définition, élaboration et évaluation de stratégies de développement local ;

- animation de réunions de travail et de réunions participatives ;

- conduite de marchés publics ;

- communication presse et web ;

- RH : gestion du personnel et management d'équipe.



Attirée particulièrement par la conception de projets et/ou d'études de développement local durable dans le Puy-de-Dôme ou le sud de l'Allier, tout type de structure (collectivité, association, bureau d'études) m'intéresse.



Mes compétences :

Management d'équipe

Conduite de projets

Gestion financière et de partenariats

Collectivités territoriales

Développement durable

Conception de projets

Sociologie

Agenda 21

Développement local

Développement territorial