Il existe un lien étroit entre la mode et la décoration.



De nombreux créateurs comme Martin Margiela, Sonia Rykiel, Missoni ou Christian Lacroix réalisent des lignes pour la maison. Styliste de formation, j’ai également pu developper pendant six années mon goût pour les matières, les formes, les couleurs, les détails... au sein de la marque Comptoir des Cotonniers.



Comme ces créateurs, j’ai souhaité basculer dans le milieu de la décoration et de l’aménagement d’espace, afin d’allier ma sensibilité esthétique, mon appréhension des formes, des volumes, et me confronter à des projets répondant à des contraintes de la vie courante, personnalisés pour chaque client.



Pour cela j’ai suivi une formation à l’Ecole Boulle à Paris, et assimilé de nouvelles compétences techniques comme la réalisation de plans, d’élevations, de coupes et de perspectives. J’ai aussi developpé ma connaissance des matériaux, des volumes, de l’utilisation de la lumière ou de l’histoire du design.



Vous trouverez ci dessous lien vers mon book : un résumé de mes compétences, au travers de projets en décoration et en aménagement d’espace, un travail sur la couleur et une aperçu de mon travail en tant que styliste.



http://richardmalaurie.free.fr/book/book_deco_florence_capelle.pdf



Mes compétences :

Décoration intérieure

Stylisme

Autocad

Sketchup

Photoshop

PC/MAC