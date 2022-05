Pierre FAUCHILLE

« La richesse naît de la diversité des gens et des expériences ».



Dès le plus jeune âge, j'ai su m'adapter à de réguliers changements d’environnements.

Ces expériences m’ont appris à faire preuve d’humilité, d’ouverture d'esprit, et à me remettre en question lorsque cela le nécessite.



Mon carburant ?



- L’acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux fonctionnements, mais avant tout l'échange, l’optimisation des performances, des organisations et des process.



Des caractéristiques fondamentales à mon épanouissement, tant personnel que professionnel.



Mes forces ?



- L’écoute, l'analyse, la communication, mais également la valorisation des potentiels et la proposition d'alternatives.



Mes souhaits ?



- Mettre mes expériences et mes compétences à votre service afin de créer des succès.

- M’établir à l’international pour satisfaire ma soif de découverte.

- Travailler en équipe.



N'hésitez donc pas à me contacter si vos projets trouvent ici leur écho, et si vous partagez ce même goût du challenge et du développement.

----



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Analyse stratégique

Coordination