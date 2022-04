Florence CARESSA

Après avoir fait des études de Pharmacie à Paris Rene Descartes et exercé ce beau métier de pharmacienne pendant environ 8 ans, je me suis tournée vers l'informatique en travaillant comme ingénieure système puis j'ai pris du galon en dirigeant des équipes.



Le hasard m'a fait croiser la Qualite informatique que j'ai animée pendant plusieurs années.

Depuis octobre 2011 je suis Responsable du Référentiel IS de toute l'entreprise worldwide.



Je m'intéresse à tout ce qui est organisationnel ayant un don prononcé pour l'organisation et en cela la Qualité comme la Responsabilité du Référentiel IS me conviennent parfaitement et me passionnent.



Enfin par choix personnel je maintiens ma double culture médicale ET informatique même si professionnellement je n'en utilise qu'une.



Mes compétences :

Organisation

Informatique