Animation d'une équipe : répartition des taches et controle des employes.

Réalisation de commandes

Analyse de résultats (ratio ruptures/pertes)

Validation de prévisionnels

Gestion des litiges fournisseurs

Communication avec les magasins et inter service

Relationnel avec les fournisseurs

Assurance de la qualité et de la fraicheur des produits.