Fabrice CARLIEZ

Tout d’abord merci à vous, de prendre un peu de temps pour consulter mon profil.



En étant indépendant ma réussite est due à ma vision de l’immobilier : passion, rigueur, transparence et disponibilité sont mes devises.



Ma mission : satisfaire mes clients, mériter leur confiance et être sans cesse à leur écoute.



Mes moyens : un réseau de relation, ma présence sur le terrain.



Mes garanties : une relation quotidienne avec des notaires, juristes et courtiers, tous connus et reconnus.

J'ai développé aussi en parallèle de mon métier mon propre patrimoine immobilier : acquisition de biens, réhabilitation, recherche de locataires, état des lieux, réalisation de baux et suivi.



Alors n’hésitez plus appelez moi et je vous accompagnerai dans votre projet.



A bientôt CARLIEZ Fabrice Mandataire en immobilier



Mes compétences :

Service client

Créatif

Force de vente

Restructuration

Management commercial

Finance

Gestion immobilière