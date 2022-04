Florence CARTIER

Naturopathe diplômée d'ISUPNAT et certifiée FENAHMAN, je propose des consultations de naturopathie incluant un test respiratoire (Dr Donatini), un test IOMET (laboratoire Nutergia), une étude iridologique, un profil alimentaire.

Je propose également des soins énergétiques sur la base du magnétisme, du Shamballa et de la PBA.

Pour en savoir plus :



Mes compétences :

Marketing stratégique

Oenologie

Phytothérapie

Fleurs de Bach

Aromathérapie

Shamballa