Florence CASTALDO

- Pharmacien

- Expérience de 12 ans dans l'industrie pharmaceutique (visite médicale, formation, service des marchés).

- 4 ans comme pharmacien gérant en établissement privé.

- Depuis 4 ans, pharmacien négociateur et responsable des audits sur la fonction achat à la CAHPP.

- PASSIONNEE DE CANCEROLOGIE Rédacteur en chef d'ONCONEWS

-Responsable de la veille scientifique du site internet de la SFPO



COMPETENCES COMMERCIALES

- Trés bonne connaissance de la cancérologie. Rédacteur en chef de la lettre CAHPP Onco News.

- Pratique des techniques de vente et de négociation.

- Organisation de relations publiques et développement de partenariat avec les acheteurs et prescripteurs.



COMPETENCES MANAGEMENT

- Expérience de 2 ans en tant que pharmacien gérant d'une équipe de 11 personnes.

- Capacité à fédérer.

- Force de proposition pour de nouvelles organisations.



Mes compétences :

Établissements de santé

Industrie pharmaceutique

Management

Négociation

Oncologie

Santé

ventes