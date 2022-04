Florence CAZAUX-LAGROLET

Actuellement en poste dans l'un des plus importants intermarché de la région toulousaine, je suis agent administratif et formée au métier de responsable caisse.

Management, connaissance du droit du travail, planification d'horaires, utilisation de logiciels spécifiques, gestion des conflits clients, voici autant de compétences que j'ai pu acquérir et je ne cesse de vouloir apprendre et évoluer.



Mon parcours m'a permit de comprendre l'importance, l'envie et le besoin que j'ai de travailler en grande distribution, au contact d'une équipe et surtout au sein du secteur caisse.

Cette diversité culturelle, ce contact humain au quotidien est enrichissant et me pousse à aller toujours plus loin.



"La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever quelque soit la chute."



Mes compétences :

Accueil clients

Grande surface

Manager

Gestion des conflits

Gestion de la relation client

Encaissement

Planification

Gestion administrative