Emmanuelle VITRY

Diplômée d’une licence Marketing et Commerciale, je poursuis actuellement mes études en Master 2 Marketing, Communication et Stratégies Commerciales à l’INSEEC Bordeaux.



Rigoureuse, autonome et dynamique, j’ai une forte volonté d’apprendre et je sais m'adapter aux diverses situations.



Mes compétences :

Vente directe

Microsoft Office

Communication

Stratégie digitale

Marketing opérationnel

Management

Community management

Marketing stratégique

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Sphinx

Adobe Illustrator