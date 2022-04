Florence CHABOT

- Plus de 15 ans en agences de communication éditoriale en tant que directrice de clientèle.

- Des missions en entreprises au poste de responsable éditoriale print et online.



Compétences :

. Direction éditoriale de dispositifs de communication print et online.

. Rédaction en chef (magazines et sites internet) : définition et création de contenus, veille au respect de la ligne éditoriale.

. Conception/réalisation d’outils de communication print et digitaux (rich medias).

. Maîtrise outils CMS.

. Management.

. Budgétisation.

. Conduite d'appels d'offres publics.

. Suivi budgétaire.

. Management.



