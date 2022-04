Florence CHARLET

Bonjour.



Je possède une double compétence en ADV et comme Office Manager dans un groupe international du secteur de la mode, et actuellement de l'informatique. Deux points communs entre ces deux fonctions : la coordination entre les acteurs internes et externes pour la satisfaction et la fidélisation de la clientèle et l'assurance du meilleur service, et le support d'une direction.





OFFICE MANAGER : actuellement en poste dans un groupe international du secteur informatique, je seconde la direction générale (VP EMEA et Asie) et prends en charge l'organisation de la structure de façon autonome. Je suis l'interface entre le siège européen administratif, les banques et les administrations et les cabinets comptable et juridique. Je gère les fournisseurs et les services généraux.J'organise des évènements.

Par ailleurs, j'assure la coordination entre la direction et les collaborateurs (intégration des nouveaux arrivants, amélioration du cadre de travail,respect des procédures).

J'apporte mon support au service Marketing.



ADV : je seconde la direction commerciale, en assurant la distribution des produits de la commande à la livraison, y compris la facturation et le recouvrement des créances, pour les clients grands magasins, les détaillants et les boutiques en prope.

Je suis l'interface entre les clients, les services internes, notamment commercial et financier, le centre de distribution européen, les transporteurs et le personnel de vente.

Je centralise les remontées d'information et suis garante de leur reporting afin de procurer les outils nécessaires à l'analyse des résultats et des prévisions.

Bénéficiant d'une formation généraliste basée sur les langues appliquées aux entreprises, BAC + 4, je parle anglais couramment.



