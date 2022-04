Consultante technique SAP freelance, je me suis spécialisée dans la conception et le développement de Workflows sur SAP. Je fais également du développement ABAP (Objets, reporting, dialogues, IDocs, LSMW, etc).

13 ans d'expérience ABAP, 8 ans d'expérience Workflow.



Mes compétences :

ABAP

SAP

SAP ABAP

Workflow