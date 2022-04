Florence CHARTIER

À qui s'adresse la PNL ?

La PNL s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent modifier leurs comportements, améliorer leur communication et atteindre des objectifs personnels ou professionnels.

Elle permet de devenir plus conscient de ses actes, responsable et autonome et ainsi de devenir acteur de sa vie en développant une attitude de vie positive.

Les domaines d'application sont multiples et permettent de :

- communiquer avec aisance et efficacité

- développer des relations constructives et épanouissantes avec son entourage personnel ou professionnel

- gérer le stress

- gérer ses conflits internes et ses émotions

- éliminer ses phobies et autres peurs ou angoisses

- s'affirmer en posant ses limites

- modifier des comportements insatisfaisants

- (re)trouver de la créativité

- (re)trouver de la motivation

- (re)trouver confiance et estime de soi

- se fixer et atteindre des objectifs concrets et motivants

- entrer dans une stratégie de succès

- ......

Je vous propose ainsi de vous accompagner avec la PNL. C'est une méthode qui permet de changer, de surmonter ses difficultés sans pour autant entreprendre un travail thérapeutique , ou alors je dirai que c'est la "thérapie du bien portant" !

Mon travail est fondé sur le respect et la déontologie et j'adopte une posture neutre et bienveillante à votre égard ,en toute confidentialité.

Ma compétence est assurée par une formation certifiante de qualité à l'IFPNL ( Institut Français de Programmation Neuro-Linguistique) qui garantit une parfaite éthique de l'utilisation de la PNL .





Mes compétences :

Maître Praticien PNL