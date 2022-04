Compétences :



- Calcul de passifs sociaux et comptabilisation en normes française et IAS 19 révisée ;



- Suivi et courtage de contrats sociaux (santé, dépendance, obsèques...) ;



- Tarification de contrats santé ;



- Provisionnement de contrats de santé, invalidité et décès et participation à la réalisation des comptes annuels.