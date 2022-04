Florence CHAUFFIER

J'aime dire que je pratique mon activité comme un Art. Celui d'être pleinement multi-horizons. Mes 20 ans d'expériences en marketing commercial, communication et événementiel ont été de véritables sources d'inspiration. Mon extra-sensibilité m'a toujours conduit à écouter ce que mon cœur me disait, et non ma tête.

Depuis 5 ans, je me suis ouverte à de nouveaux modes de pensées et de manière de travailler que j'aime vous faire partager pour prendre pleinement votre envol.

Je suis en perpétuelle réinvention pour proposer à mes clients des outils et des axes de travail inédits, enrichissants et constructifs pour nos business respectifs.



Je travaille pour Le Luxe d'être soi où j'accompagne les entrepreneurs en Devenir.



Mes compétences :

Visionnaire

Esprit analytique

Extra sensibilité