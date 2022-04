Florence CHAUMARD

Chargée d' affaires expérimentée en lien direct avec la force de vente itinérante pour la Région Rhône Alpes, véritable support pour la direction commerciale et le service achat, mes différentes fonctions m'ont permis d'exercer dans le management d'équipe, dans le domaine commercial et dans le partenariat avec un fournisseur mondial de gaz industriels et d'équipements.

Aujourd'hui, en poste dans le Groupe DESCOURS et CABAUD, je reste en veille quant aux opportunités du marché.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Management