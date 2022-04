Florence CHEVALIER

Je travaillais en Mayenne et pour des raisons personnelles, je cherche à retourner dans mon département natal qu'est la Vienne. Je cherche à retrouver une place de cadre intermédiaire auprès d'équipes du secteur sanitaire et social ou alors, une place de psychologue dans le même secteur pour accompagner des enfants et des adolescents dans une écoute active ou des évaluations psychométriques.



Mes compétences :

le Management, l'Ecoute, l'Analyse

Microsoft Works,Word,Excel