Florence CHEVALIER

Experte de la destination Le Mans et entourée d'un réseau de prestataires locaux de qualité, j'accompagne les entreprises dans l'organisation de leurs événements professionnels.



Attachée aux relations humaines et à l'envie de découvrir de nouveaux univers, chaque événement est pour moi un projet dans lequel je m'investis complètement aux côtés de mes clients.

Mon approche est personnalisée et toujours dans le respect des besoins exprimés.



Gain de temps, efficacité, sens du service, respect de vos objectifs et optimisation budgétaire : ainsi se résume mon action à vos côtés.



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Communication

Gestion de projet

Marketing

Management

Tourisme

Conscience professionnelle

Relations Publiques