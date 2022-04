Florence CLARGE

3 domaines d’activité pour Us!:



- Accompagnement RSE tous secteurs et notamment le secteur sanitaire, médico-social et solidaire

- Accompagnement Partenariats locaux et recherche de fonds publics, européens et privés

- Développement Local et animation territoriale



Mes compétences :

• Ingénierie et pilotage de projets RH, RSE, Diver

• Qualité ISO (9001 – 26000) et Labels (Egalité –

• Ressources Humaines et Management

• Direction : administrative, financière, diagnost

• Relations Publiques et représentation externe.

• Organisation d’évènements.