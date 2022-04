Florence COCCHI

Suite à ma carrière de pilote de ligne sur différents types d'avions : moyen et long courrier ,ancienne et nouvelle génération , j'ai acquis des connaissances techniques sur un large spectre.



Ces connaissances essentiellement techniques ont pu être enrichies grâce aux 5 années d'études et à l'obtention du diplôme associé en psychologie cognitive et ergonomie .



Je souhaite me diriger vers l'étude des facteurs humains dans la conduite de tout moyen de transport hautement automatisé...