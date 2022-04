Florence COHU

Bonjour,

AMP depuis 12 ans dans une MAS je cherche aujourd'hui à faire évoluer mes compétences. Le suivi de l'évaluation externe sur la structure où je travaille m'a ouvert l'esprit à la qualité dans les établissements médico sociaux et je souhaiterais aller dans ce sens. Très intéressée par les recommandations de l'ANESM et de l'HAS je cherche sans cesse à développer mon potentiel. En formation BTS SP3S depuis 2015 j'espère obtenir cette année un diplôme me permettant de valider mes compétences



Mes compétences :

référent bientraitance

référent qualité